"Dolci, intrecci e tradizioni": domani a Trani la tappa di ArtTurism-Unconventional Puglia

Nell'ambito del programma regionale, curato e promosso dall'Agenzia regionale per il Turismo–Puglia Promozione, la società cooperativa a marchio ArtTurism #UnconventionalPuglia, vincitrice del bando indetto dalla suddetta agenzia, organizza una serie di appuntamenti, completamente gratuiti, che si terranno nei comuni di Andria, Trani, Minervino Murge e Ruvo di Puglia.Si comincia con il primo weekend, a partire da venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025.Dalle ore 18:00 di venerdì 17 gennaio, nel centro storico della città di Andria, si terrà un percorso guidato rievocativo e narrativo dedicato a "La Nascita di Federico", a seguire musica dal vivo con l'arpa, dimostrazione della preparazione di dolci tipici della tradizione andriese, e degustazione finale di dolci accompagnati dal pregiato Moscato di Trani;Dalle ore 9.30 di sabato 18 gennaio a Trani: tour guidato nel centro storico di Trani con la Cattedrale e visita esperienziale in una rinomata e antica azienda viti-vinicola produttrice di Moscato e degustazione di vino Moscato con dolci tipici;Dalle ore 9.30 domenica 19 gennaio a Minervino Murge: Walking tour nel suggestivo e labirintico borgo antico "Scesciola"; Esperienza e visita in azienda agricola con "Laboratorio delle Pettole", degustazione di pettole e prodotti tipici locali.Obiettivo del programma degli appuntamenti, che ripartono nel successivo week-end e proseguono fino al 2 febbraio, è valorizzare e promuovere il patrimonio enogastronomico, culturale e delle tradizioni artigiane.TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE.I posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero WhatsApp 375/8179906.