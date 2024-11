Domani Aild e Lions insieme a Trani in occasione della Giornata Mondiale del Diabete

In occasione della Giornata mondiale del Diabete si terrà a Trani venerdì 15 novembre presso la sala convegni della cittadella Sanguis Christi, in via Arno, 2, un importante evento regionale fortemente voluto dal presidente nazionale e dal referente provinciale BAT dell'AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete) e dal governatore distrettuale Lions, con la collaborazione della Croce Bianca. L'incontro, aperto al pubblico, sarà focalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del diabete, con la divulgazione di campagne informative e di prevenzione.Prima e durante l'evento, saranno eseguiti test di screening gratuiti per il Diabete, offrendo alla comunità un'opportunità preziosa per monitorare la propria salute e consigli utili. La partecipazione di esperti contribuirà a promuovere una maggiore consapevolezza sulla gestione della malattia anche grazie alla tecnologia che è a supporto della gestione quotidiana da parte del paziente.