"Donate sangue": l'appello di Avis Trani per questo periodo di emergenza

Anche quest'anno il caldo estivo si è fatto sentire! Per questo motivo AVIS Trani lancia un appello per carenza di sangue, in particolare del gruppo sanguigno 0 rh-. Invitiamo tutta la popolazione e tutti coloro che fanno parte della nostra famiglia a compiere questo gesto di solidarietà nei confronti del prossimo! A tal proposito, vi diamo qualche consiglio per affrontare al meglio la donazione: cercate di dare il giusto apporto di nutrienti e di acqua al vostro organismo e di dormire bene per essere al 100 % delle tue forze quando doni. Mentre dopo la donazione devi assolutamente fare colazione per reintegrare soprattutto i liquidi, di tenere il cerotto per un'ora dopo la donazione per avere la certezza che il sangue non ricominci ad uscire e di non fare esercizi fisici impegnativi!In questo periodo oltre alla carenza di sangue dovuta alle alte temperature, bisogna far fronte ad un'altra problematica attuale che riguarda i giovani, i quali sono sempre meno intenzionati a donare. Il Direttore generale del Centro nazionale sangue, Vincenzo De Angelis ha sottolineato, infatti, che «la raccolta di sangue e plasma sta tornando ai livelli pre-Covid, ma il mancato ricambio generazionale della popolazione dei donatori è un fattore che desta sempre più preoccupazione. I donatori tra i 18 e i 45 anni sono calati del 2% in un anno e questa è solo una delle criticità che il sistema sangue dovrà affrontare nei prossimi mesi e anni...». Questi risultati sono davvero preoccupanti, per questo invitiamo i giovani a "mettersi in gioco" e a compiere questo gesto che ha un profondo significato "etico e sociale"! .Vi aspettiamo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 10:30 presso il Centro Trasfusionale di Trani per poter mettere in atto questo gesto!