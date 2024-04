E i fari allo stadio? Sono in arrivo: affidato il servizio tecnico a tre professionisti

E i fari allo stadio? Sono in arrivo: con la determina dirigenziale n.535 dell'area Patrimonio e Lavori Pubblici dal titolo "Affidamento servizio tecnico realizzazione di torri faro per l'illuminazione del campo gioco calcio stadio comunale di Trani - progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), composto da "ing. Antonia Cascella (Capogruppo mandataria), ing. Alessandro Cafagna (mandante), ing. Raffaella Ardito (mandante e giovane professionista)" per un importo complessivo di € 53.640,14, ritenuto congruo e conveniente per l'ente", disponendo "l'obbligo all'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi, nei tempi previsti, garantendo l'effettiva realizzabilità di milestone e target".Il Raggruppamento temporaneo avrà le seguenti mansioni: Antonella Cascella progettazione di opere in c.a. e metalliche e coordinamento in fase di progettazione; Alessandro Cafagna progettazione impianti elettrici, progettazione illuminotecnica; Ardito Raffaella supporto alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.