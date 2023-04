E tramonta anche la Pasquetta tranese, quest'anno un po' "natalizia"

A Trani capita spesso che quando tutto intorno piove e fa freddo e le previsioni sono pessime, bene o male ce la caviamo. E si sperava che nonostante i meteo sfavorevoli la nominata della città che gode un po' di una nuvola di Fantozzi al contrario, non si smentisse.E invece questa Pasqua e questa Pasquetta, a parte alcuni sprazzi di quiete, sono assomigliate più a due giorni di vacanze invernali; ma nonostante questo i turisti e i visitatori - ovviamente non nella misura che si sarebbe vista con una bella giornata di sole quando addirittura sul porto si riesce a malapena ad avere lo spazio per passeggiare - non sono comunque mancati, in particolare anche numerosi stranieri, soprattutto nella possibilità di visitare la cattedrale, il Castello Svevo anche se solo al mattino, il Polo museale con le visite guidate e Palazzo Beltrami, dove è in corso la bella mostra dedicata alla fotografa Letizia Battaglia.E se sono i musei e i luoghi chiusi a salvare situazioni come queste, la speranza è che si amplifichino tali possibilità, visto che le potenzialità di Trani sono anche in tanti luoghi da aprire o riaprire al pubblico, come il Monastero, una sorta di "piano b" in caso di cattivo tempo che riesca a essere comunque attrattivo e nutrito di possiblità.Il tramonto di questa giornata, alla fine, è stato roseo e sereno, Iimpido come l'aria pulita dal vento. Un premio per gli audaci che hanno deciso, nonostante tutto, di godere della nostra bella Città.