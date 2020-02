E tu, stai a guardare? Alla Baldassarre progetto contro il bullismo

Si terrà domani 7 febbraio presso la scuola Baldassarre un incontro- percorso integrato contro il bullismo rivolto agli studenti della nota scuola di piazza Dante intitolato "E tu, stai a guardare?".Partecipano al progetto che verrà presentato domani a partire dalle 16, l'Associazione Italiana Genitori Trani, il Centro di Servizio al volontariato San Nicola, la stessa scuola diretta dal preside Marco Galiano, l'Associazione Time Aut, dei genitori di ragazzi autistici, l'Associazione Con Te Sto e l'associazione Anto Paninabella odv.Il progetto prevederà un laboratorio tecnico e pratico di autostima e difesa personale, un laboratorio teatrale di autostima, la testimonianza dell'assiciazione Anto Paninabella. Sabato 29 febbraio si terrà un saggio conclusivo degli studenti con genitori e docenti.Domani dunque, giornata nazionale contro il bullismo, un appuntamento da non perdere alla scuola Baldassarre con l'intervento specifico dell'avv. Roberta Schiralli dell'Associazione Save, dei docenti impegnati nel progetto e del Comandante dei Carabinieri di Trani, dott. Aiello Andrea. Dagli interventi in rete, alla gratuita' del volontariato, dal bullismo al cyberbullismo, ai segnali di pericolo legati a questi fenomeni, fino alla prevenzione e sensibilizzazione di questi fenomeni: un'interessante panoramica che offrira' i giusti elementi e strumenti di contrasto. Da non perdere.