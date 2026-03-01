G.Marinaro - G.Di Leo
G.Marinaro - G.Di Leo
Politica

EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria"

Dallo strappo di Marinaro alle dimissioni di Di Leo: la città rigetta le candidature calate dall’alto mentre i partiti tradizionali si svuotano

Trani - domenica 1 marzo 2026 21.56
C'è un'immagine che, più di ogni editoriale, sintetizza il terremoto politico che sta colpendo Trani: il Presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Marinaro, che tiene la sua conferenza stampa più importante "per strada", sui gradini di Palazzo di Città. È il simbolo plastico di una politica che, sentendosi sfrattata dalle stanze del potere decisionale, torna al marciapiede per rivendicare la propria autonomia. Ma non è un caso isolato. Mentre a sinistra si consumava la "rivolta del marciapiede", sul fronte opposto esplodeva la bomba delle dimissioni di Giovanni Di Leo da Commissario della Lega. Il filo rosso che unisce questi eventi è una ferita aperta: la reazione del territorio contro i "metodi bulgari" e i patti stretti nelle segreterie provinciali di Bari e Barletta. Trani, storicamente laboratorio politico a sinistra e culla del centrodestra nella BAT, vive una crisi di rigetto speculare: due schieramenti con lo stesso "peccato originale"

A Sinistra: un'anatra zoppa e un campo "svaporato" - Lo strappo di Marinaro e la nascita di un Intergruppo da 13 consiglieri hanno ridotto il PD a un'anatra zoppa alla vigilia del Consiglio sul Bilancio. Il partito di riferimento del Sindaco Bottaro conta oggi solo due rappresentanti (Cuna e Mannatrizio). In questo scenario, la candidatura del Prof. Marco Galiano appare come un'imposizione regionale per blindare un "campo largo" che, nei numeri consiliari, è svuotato.
A pesare è anche lo "svaporamento" di Azione: dopo la presenza iniziale del coordinatore provinciale Francesco Spina, il partito sembra svanito dal tavolo, mentre la segretaria cittadina Raffaella Merra si è accomodata al tavolo del centrodestra forte di un mandato unanime del suo direttivo. Galiano si trova così a correre "contro" un Intergruppo che tecnicamente è della sua area, ma che numericamente detiene il diritto di veto su ogni provvedimento. Resta poi l'incognita Fabrizio Ferrante: un "pezzo da 90" ancora in attesa di risposte; perdere il suo consenso significherebbe, per il centrosinistra, dover cercare sponde disperate altrove.

A Destra: la "scossa" che diventa rottura - Sul fronte opposto, la fumata bianca sul Dott. Angelo Guariello è arrivata come una "scossa" impressa dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Marcello Lanotte. Tuttavia, la paternità politica dell'operazione resta avvolta nel mistero: nessuno al tavolo ha rivendicato chiaramente la chiamata di Guariello. Chi lo ha cercato? Perché si è proposto?
Mentre Forza Italia benedice la candidatura per "generosità", con la convergenza di FdI, Trani 2026 e il gruppo di Merra, la mossa ha prodotto la rottura totale con la Lega. Per Giovanni Di Leo, quella scossa è stata un'ingerenza inaccettabile, portandolo alle dimissioni. Guariello inizia così una corsa in salita: la sua coalizione è formalmente unita ma politicamente mutilata di un pezzo storico del centrodestra.

Il "J'accuse" di Giovanni Di Leo - Le ragioni del dissenso leghista sono affidate a una nota che non lascia spazio a mediazioni diplomatiche: "Il presente comunicato stampa per comunicare che con decorrenza 28 febbraio ho rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario cittadino della Lega... Tale decisione scaturisce dalle forti criticità emerse nel tavolo del centrodestra cittadino, nel corso del quale è stato più volte mortificato tale ruolo da decisioni chiaramente assunte in altri celati ambiti. L'occasione è propizia per ringraziare il Segretario provinciale e regionale per la fiducia accordatami." — firmato Giovanni Di Leo . Le parole "mortificazione" e "celati ambiti" pesano come macigni. Di Leo denuncia che Trani è stata trattata come una pedina, ignorando i profili locali (come Gigi Riserbato) a favore di regie esterne. È lo scontro tra la "maturità" rivendicata da Lanotte e la "sudditanza" denunciata da Di Leo.

Perché i partiti hanno rinunciato ai propri uomini? - Resta l'interrogativo di fondo: perché le segreterie hanno preferito la "sintesi tecnica" al posto dei profili politici? A destra sono stati sacrificati De Toma, Mangione, Uva, Scagliarini e Riserbato, oltre alle disponibilità di Cinquepalmi e Moscatelli (ora autonomo). A sinistra, il PD ha ignorato le primarie di Marinaro e tiene in ghiaccio Ferrante. Il risultato è paradossale: Galiano e Guariello, entrambi professionisti di altissimo livello, corrono per coalizioni che appaiono mutilate o in aperta ribellione.

Lo scenario: Trani contro la "Provincia" - Il rischio reale è uscire dalle urne con un vincitore indebolito dal metodo della propria investitura. Se la politica diventa un "affare di provincia", i tranesi rispondono rifugiandosi nel civismo di rottura di Marinaro, Moscatelli, Mercorio e De Feudis. La sfida per i due candidati ufficiali sarà dimostrare di non essere dei "commissari" prestati alla città perchè se così fosse ci correrebbe un rischio non da poco che uno dei due o entrambi si possano defilare . Trani non è terra di conquista. Se i partiti non torneranno a parlare con i gradini di Palazzo di Città, il prossimo giugno il ballottaggio non sarà tra destra e sinistra, ma tra la politica dei palazzi provinciali e la politica della strada. La frammentazione ora è dilagante, quasi totale con di fatto sei candidati a Sindaco di Trani e decine di liste e centinaia di cacciatori di voti pronti ad offrirvi un caffè che renderà più di uno nervoso. Fatto sta che i "generali" hanno trovato l'accordo, ma le "truppe" sono già in rivolta.
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità» Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità» Il coordinatore provinciale di Forza Italia rivendica il ruolo del partito: «La nostra generosità supera le bandiere per il bene comune»
Ultim'ora. Centrodestra, fumata bianca: il candidato a sindaco di Trani è il dott. Angelo Guariello Ultim'ora. Centrodestra, fumata bianca: il candidato a sindaco di Trani è il dott. Angelo Guariello Si chiude il cerchio al tavolo della coalizione
Trani, lo strappo di Marinaro: «PD senza democrazia, ora la città riparte dalla strada» Trani, lo strappo di Marinaro: «PD senza democrazia, ora la città riparte dalla strada» Il resoconto integrale della conferenza stampa di oggi: dalla rottura con i vertici regionali alla nascita dell'intergruppo da 13 consiglieri
Domenico De Santis: "PD, AVS, M5S e le forze civiche porteranno il centrosinistra al governo di Trani e Andria" Domenico De Santis: "PD, AVS, M5S e le forze civiche porteranno il centrosinistra al governo di Trani e Andria" Intervista esclusiva al Segretario Regionale del Partito Democratico
Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra PD, M5S e civici puntano sul professore
Trani, terremoto nel PD: Marinaro lascia il partito e trascina con sé la maggioranza Trani, terremoto nel PD: Marinaro lascia il partito e trascina con sé la maggioranza Nata la nuova forza "Prossimamente Trani" con un intergruppo da 12 consiglieri: i dem restano con soli due rappresentanti.
Palazzo di Città e conferenze stampa: esposto del prof. Giuseppe De Simone Palazzo di Città e conferenze stampa: esposto del prof. Giuseppe De Simone Segnalate possibili irregolarità nell’uso degli spazi pubblici
Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza» Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza» Il Vicesindaco del PD blinda il "Campo Largo" su questioni di metodo, ma Ferrante lancia l'aut aut: «O cambia il modo di governare, o faccio altro nella vita».
Via Ragazzi del ’99, strada colabrodo: enorme buca sull'asfalto
1 marzo 2026 Via Ragazzi del ’99, strada colabrodo: enorme buca sull'asfalto
Giovanni Di Leo si dimette da commissario cittadino della Lega
1 marzo 2026 Giovanni Di Leo si dimette da commissario cittadino della Lega
Impresa Juve Trani: vittoria dopo tre overtime contro Angri
1 marzo 2026 Impresa Juve Trani: vittoria dopo tre overtime contro Angri
Prima sconfitta stagionale per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ passa il Bit Mola 0-1
1 marzo 2026 Prima sconfitta stagionale per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ passa il Bit Mola 0-1
Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
1 marzo 2026 Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
Amianto a Trani, le associazioni: «Ordinanze ignorate minano salute e sicurezza»
1 marzo 2026 Amianto a Trani, le associazioni: «Ordinanze ignorate minano salute e sicurezza»
Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale
1 marzo 2026 Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale
Nuovo Ospedale del Nord Barese: finanziamento da 192,5 milioni di euro
1 marzo 2026 Nuovo Ospedale del Nord Barese: finanziamento da 192,5 milioni di euro
ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa
1 marzo 2026 ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa
Il Liceo Vecchi protagonista al "Salotto Letterario " di Palazzo Beltrani
1 marzo 2026 Il Liceo Vecchi protagonista al "Salotto Letterario" di Palazzo Beltrani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.