Elezioni 2020, centrodestra finalmente ci siamo: annunciato il candidato sindaco Filiberto Palumbo

Tutte le forze politiche della Coalizione di Centro Destra di Trani, con entusiasmo e profonda convinzione, annunciano di aver individuato nella persona del Prof. avv. Filiberto Palumbo il candidato Sindaco per le imminenti elezioni amministrative. L'intera Coalizione, anche con l'apporto fondamentale delle liste civiche che la sostengono, è da tempo al lavoro per giungere ad un programma e ad una unità di intenti che porterà la Città di Trani, quanto prima, a livello che più le si addice, riprendendo la tradizione migliore del miglior centro destra tranese e assicurando alla Città, in tempi certi, una ripresa economica, di sviluppo e di prospettiva che riteniamo manchi da troppo tempo.Anche a tali fini l'intera coalizione si dichiara aperta e pronta a recepire ulteriori adesioni che volessero sposare l'ambizioso progetto politico del Centro Destra che ha al centro il bene di Trani, delle Tranesi e dei Tranesi.A breve sarà comunicato il giorno, orari e luogo della presentazione alla cittadinanza del candidato Sindaco.