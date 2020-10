Elezioni 2020, Fratelli d’Italia caso chiuso: dentro Cozzoli

Resta fuori Lima per un voto: “Continuerò a far politica anche dall’esterno”

La commissione elettorale del Tribunale, dopo riscontri e ripetuti controlli, ha oggi dato l'ufficialità al risultato elettorale riguardo la lista di Fratelli d'Italia, nella quale il computo delle schede valide ha visto mutare la posizione più volte dei candidati Raimondo Lima e Emanuele Cozzoli. L'ultima verifica dell'ufficio elettorale centrale, presieduto dalla dottoressa Filomena Sara De Rosa e alla presenza di un rappresentante del partito, ha chiuso oggi la vicenda con lo scarto di un voto a favore di Cozzoli che entra così a far parte del Consiglio Comunale .Riportiamo il messaggio postato pochi minuti fa da Raimondo Lima a seguito della notizia: "Ringrazio tutti coloro che mi stanno scrivendo e chiamando. Auguri agli eletti. Di ogni ordine, grado e colore politico. Rispetto la volontà degli elettori.Fratelli d'Italia è il primo partito di centrodestra a Trani, ma questa è una magra consolazione. Continuerò a fare politica anche fuori dal consiglio comunale. Non lo dico solamente perché dirigente nazionale del partito, ma perché da militante quale sono, so bene che si può far politica anche stando fuori dal Palazzo. Cercherò di fare tesoro degli errori commessi e di questa esperienza. Cadere fa parte del gioco, ciò che conta è rialzarsi e andare avanti. Ora, qualche giorno lo dedico a me per riflettere, ricaricare le batterie e poi...ripartire consapevole del sostegno di chi c'era, c'è e vorrà esserci".