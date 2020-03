Emergenza coronavirus, annullati eventi a Trani

E' stata annullata la conferenza stampa per la presentazione "Dei muri. Il cielo è di tutti" in programma domani alle ore 10.30 presso la sala Maffuccini della biblioteca comunale Giovanni Bovio.E' stato, inoltre, rinviato a data da destinarsi il corso "Il cerimoniale nella pubblica amministrazione" organizzato dal Comune di Trani e riservato alle Amministrazioni pubbliche della Regione Puglia e della Regione Basilicata inizialmente in programma lunedì 9 e martedì 10 marzo.