Emergenza covid, il Comune di Trani alla ricerca di ulteriori immobili da adibire ad edifici scolastici

Nella sezione Bandi di Concorso del sito istituzionale della Città di Trani è stato pubblicato un avviso esplorativo di indagine di mercato per la ricerca di ulteriori immobili in locazione da adibire ad edifici scolastici. La scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è fissata per venerdì 16 ottobre alle ore 12.Avviso e modulistica sono disponibili al seguente link