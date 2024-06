Esposizione dei lavori del Cosmai nell'atelier di Francesca Forni

Giunge così al termine il laboratorio del Pnrr pomeridiano realizzato dalla stilista Francesca Forni al Cosmai di Trani con le studentesse dell'indirizzo moda. Trentasei ore di laboratorio artigianale per realizzare corpetti ideali da indossare nelle serate estive. Corpetti realizzati interamente a mano, a partire dal disegno dei bozzetti fino ad arrivare al prodotto finale stile '800. Al termine dell'attività, l'esperta stilista tranese che si è formata proprio presso l'indirizzo moda di Trani, ha ospitato per due giorni nel suo atelier in via Corso Matteo Renato Imbriani, i lavori realizzati con le studentesse. L'attività laboratoriale è stata possibile grazie ai fondi del pnrr, che la scuola e la dirigente scolastica prof.Maura Iannelli hanno prontamente utilizzato per consentire alle ragazze di approfondire le competenze acquisite durante le ore curriculari. Un'esperienza senz'altro da ripetere e molto ben accolta dagli studenti.