Ex ospedale di Trani, Santoro: «Laurora sta disinformando la cittadinanza tranese»

E' notizia di poche ore, alchè ho appreso a mezzo stampa le dichiarazioni rilasciate in merito alla chiusura dell'ospedale di Trani "San Nicola Pellegrino". A sollevare le accuse infondate è l'Ex Assessore Tommaso Laurora, nonchè Ex tesserato PD in carica prima come Consigliere Comunale dal 2015 al 2017, e poi come Assessore dal Dicembre 2017 a Marzo 2019.Laurora sta disinformando la Cittadinanza Tranese, accusando come autori di tale avvenimento il Sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro e il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano.Fin ora mi ero ripromesso di non dare più adito allo stesso, ma dinanzi a calunnie e notizie infondate, ho deciso di non rimanere in silenzio. A tal proposito vi mostro un video dove nel lontano 2012/2013 l'emittente televisiva locale Amica9 Tv, trasmetteva in onda sul TG, la chiusura dell'Ospedale San Nicola Pellegrino di Trani.Tutto questo non fa altro che smentire quanto detto da Laurora nel suo articolo, ma non solo volevo inoltre specificare a tutti coloro che ignari non sanno, perchè l'Ex Assessore in tutti questi anni non ha mai rivelato e innalzato queste accuse?Cari Cittadini, diciamo basta a queste "marachelle" , e diamo spazio a coloro che amano e difendono con dignità la propria terra, lavorando per il bene della Città.