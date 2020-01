Farmacia Turenum: ci prendiamo cura della tua salute

Consulenza professionale e vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaci, dispositivi medici, presidi medico-chirugici, prodotti per la cosmesi, igiene personale e prima infanzia, alimenti speciali e per celiaci.

Automisurazione della pressione arteriosa (servizio gratuito)

Automisurazione peso, altezza e indice di massa grassa (servizio gratuito)

Holter cardiaco e pressorio.

Elettrocardiogramma.

Breath test per l'individuazione di:

- Helycobacter Pilory,

- intolleranza al lattosio,

- alterazioni del sistema gastroenterico (test del glucosio e del lattulosio).

Prenotazioni CUP

Consegna a domicilio.

La farmacia si trova in Via Superga 62, Trani, nei pressi dello Stadio Comunale di Trani. La farmacia si affaccia su una strada principale e dispone di un ampio parcheggio incluso un posto auto riservato alle persone con disabilità.