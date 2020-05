Fascicolo sanitario elettronico, ora è possibile attivarlo in farmacia

È partita ieri, in via sperimentale la possibilità di attivare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico presso le farmacie pugliesi. Diverse le attività che hanno deciso di aderire in questa fase e che sono fra le prime in Italia ad offrire il servizio.Con il Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile disporre della propria storia clinica aggiornata in tempo reale: profilo sanitario, sintetico, lettere di dimissione ospedaliera, verbali del Pronto Soccorso, referti delle prestazioni specialistiche, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; inoltre si può condividere la propria storia clinica con i professionisti e le strutture sanitarie che le hanno in curaUlteriori informazioni sul sito dedicato al servizio.