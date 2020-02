Formazione digitale, nella biblioteca di Trani il Political Canvas Tour

Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 16:00 il Movimento Cinque Stelle organizza alla biblioteca comunale di Trani il Political Canvas Tour, un workshop formativo aperto a tutti i cittadini.La Scuola Open Comuni della piattaforma associazione Rousseau ha organizzato questi corsi di formazione relativi al metodo Canvas, un metodo che viene mutuato dai modelli manageriali e viene portati nella politica. Questo metodo serve a trasformare un'idea passo passo, facendo le giuste domande e seguendo le giuste procedure, in un'idea realizzata, coinvolgendo sempre più persone e incentivandole a fare rete tra di loro e a trovare le migliori soluzioni con le migliori sinergie.La prima parte dell'incontro sarà dedicata ad ispirare i partecipanti attraverso la conoscenza delle nuove opportunità rese disponibili dall'attuale rivoluzione digitale. Una volta definito il panorama innovativo, il workshop si propone di far comprendere come organizzare un gruppo di lavoro, che permetta a tutti i componenti di poter esprimere ordinatamente la propria opinione e dunque essere altamente produttivo. Per raggiungere questo obiettivo si esporrà il funzionamento del Political Canvas.Per completare la comprensione dello strumento, nel corso dell'incontro verranno presentati alcuni casi di riattivazione urbana di successo realizzati proprio grazie all'utilizzo del Political Canvas. Al termine dell'incontro saranno esposti gli strumenti disponibili nella sezione E-Learning e le principali novità della piattaforma Rousseau".