Furti d'auto a Trani: "L'Amministrazione è sempre più indifferente, crescono insicurezza e sfiducia tra i cittadini"

Che almeno l'Amministrazione prenda coscienza della gravità di questa situazione: è forse questo il passo cruciale della lettera giuntaci in redazione da parte di un residente della zona Pozzopiano e che solleva ancora una volta quella che é da considerarsi da anni ormai una vera e propria piaga nella città di Trani. Non c'è bisogno neanche di andare a verificare se il primato in classifica quanto a furti d'auto sia ancora della BAT, perché è talmente evidente il fatto che siano all'ordine del giorno i furti o i tentativi di furto alle automobili nella Città che alla fine le statistiche contano poco. La voce nel settore turistico si è anche sparsa e non è un segreto che in molti decidano di non venire a soggiornare a Trani proprio per questa ragione; ma anche venire a trascorrerre una serata, venire a fare commissioni, partecipare a un evento (ammesso che si riesca a trovare parcheggio), significa correre il rischio di rimanere a piedi, di veder sfumare e i sacrifici dell 'acquisto di un'automobile e affrontare di nuovi e soprattutto, come sottolinea il nostro lettore, per i residenti significa avere il senso di una sensazione di insicurezza, di degrado e di abbandono da parte della cosa pubblica. Sono tante anche le testimonianze di chi lamenta che le forze dell'ordine appaiano sempre più soltanto come nemiche della cittadinanza, pronte a multare anche per una ruota messa fuori posto rispetto alla linea del parcheggio, anziché vigilare sulla sicurezza dei cittadini battendo zone poco illuminate, non frequentate dal passeggio del centro, zone che sono facile preda, come quelle di via Tolomeo e quella intorno a Colonna, dei ladri di auto ma anche di appartamenti. Pubblichiamo integralmente la lettera del nostro lettore."Gentile Redazione,scrivo in qualità di cittadino profondamente preoccupato per una situazione che, purtroppo, affligge ormai da tempo la nostra zona, e che sembra essere diventata una vera e propria piaga sociale: i furti d'auto. Mi riferisco in particolare all'area di Pozzo Piano, e più precisamente a via Gramsci e via Tolomeo, dove i furti sono all'ordine del giorno e rappresentano una minaccia costante per chi vive e lavora qui.Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti, la questione sembra non trovare soluzione. È frustrante constatare che la sicurezza di questa zona non sia adeguatamente tutelata e che, a fronte di episodi sempre più frequenti, non ci siano state risposte concrete ed efficaci da parte delle istituzioni. La mancanza di una vigilanza adeguata e di controlli più serrati non fa altro che alimentare il senso di insicurezza tra i cittadini.È davvero inaccettabile che episodi di questo genere si ripetano senza sosta, e che i residenti siano lasciati soli ad affrontare il problema. Le auto rubate, oltre a rappresentare un danno economico significativo per chi le possiede, trasmettono un messaggio di degrado e insicurezza che non rende giustizia alla nostra comunità.Chiediamo quindi alle autorità competenti un intervento urgente e concreto, che possa riportare serenità e sicurezza a tutti noi. Confidiamo che la nostra voce venga ascoltata e che finalmente si prenda coscienza della gravità di questa situazione.Ringrazio per l'attenzione e per lo spazio concesso.Cordiali salutiUN RESIDENTE INDIGNATO