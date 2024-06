Mamma e figlio investiti in corso Vittorio Emanuele, illeso il bambino

L'episodio intorno alle 10:00 di questa mattina: una giovane donna che stava attraversando la strada insieme al figlioletto piccolo di circa 8 anni è stata investita da una Fiat Panda alla cui guida era un anziano.L'auto, come riferito da una testimone procedeva ad andatura lenta: ma questo non ha impedito l'investimento nel quale la donna, per proteggere il bambino, è stata colpita direttamente cadendo sulle basole.Sul posto intervenuta la polizia locale e gli operatori del 118 che hanno provveduto a soccorrere sul posto la donna e a trasportarla in ospedale a Barletta per accertamenti Grande spavento per tutti, soprattutto per il bambino rassicurato da tutti i presenti e dal padre accorso sul posto.