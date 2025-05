“Girotondo” di Schnitzler oggi e domani in scena con InarTeatro

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno alle ore 20:30 presso il Teatro "La Cittadella Degli Artisti" a Molfetta, InarTeatro - Scuola di Teatro A.P.S. attiva a Trani, Barletta e Molfetta - porta sul palcoscenico "Girotondo" di Arthur Schnitzler, un classico che, nonostante i suoi oltre cento anni, parla con voce sorprendentemente attuale.Un intreccio di incontri intimi, ironici, a volte spietati. Dieci dialoghi tra uomini e donne che si incrociano, si cercano, si usano e si illudono. Sullo sfondo si muovono amore, desiderio, potere e alcune verità nascoste."Girotondo" è un'opera scritta all'inizio del '900 che ora come allora non ha paura di toccare nervi scoperti: viva più che mai ci guarda negli occhi e ci sussurra: quanto siamo cambiati, davvero?Per chi ha voglia di guardarsi allo specchio con un sorriso, una smorfia o un pizzico di malinconia, Girotondo è un'occasione da non perdere.Con la Direzione dell'attore e regista Pierluigi Corallo, InarTeatro semina cultura sul territorio creando occasioni di incontro tra professionisti e aspiranti attori/attrici che in questi anni hanno creato un gruppo affiatato e appassionato composto da persone che credono in un teatro accessibile, sincero e profondamente umano.Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno alle ore 20:30Teatro La Cittadella Degli Artisti, via Bisceglie 775, MolfettaInfo: 376.1436955 e sulle pagine social di @inarteatro