Gruppo "Con": "Potenziati collegamenti interni per studenti e lavoratori grazie alla Giunta regionale"

Grazie alle nuove misure recepite dai vertici della Regione Puglia, in particolare nella persona del vice presidente della giunta Raffaele Piemontese, le questioni legate ai collegamenti interni con le linee di autobus - in particolare diventate particolarmente difficoltose con la sede distaccata del liceo classico presso la ex università Lum- dovrebbero notevolmente ridimensionarsi.Di questo il gruppo consiliare Con si fa portavoce di un ringraziamento contenuto in un comunicato che pubblichiamo integralmente e che contiene l'indicazione delle nuove cose previste con i relativi orari."Il gruppo CON di Trani rivolge un sentito ringraziamento alla Giunta regionale, ed in modo particolare al Vice Presidente della Giunta regionale Raffaele Piemontese, per aver dato, ancora una volta, risposte concrete alle sollecitazioni dei territori per misure volte a migliorare la sicurezza e l'efficacia del trasporto pubblico.Questo conferma che le richieste dei territori sono prontamente recepite dai vertici della Giunta regionale guidata dal Presidente Michele Emiliano.In seguito alle proteste dei pendolari e degli studenti relative al sovraffollamento dei mezzi pubblici, la Regione Puglia ha infatti deciso di potenziare i collegamenti interni con gli autobus.Potenziamento che incide positivamente anche sulla nostra città per gli autobus della linea regionale "Bisceglie-Istituto 'De Sanctis' di Trani" e per la linea urbana del Comune di Trani "Trani-Istituto 'De Sanctis' di Trani".Questo, infatti, è quanto deliberato dalla Giunta regionale su proposta condivisa dell'assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Anita Maurodinoia, e del Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, in seguito alle verifiche svolte dopo una serie di segnalazioni espresse dai diversi territori.Questa misura sarà certamente utile per risolvere il problema relativo al sovraffollamento negli orari più utili ai lavoratori pendolari, a seguito delle nuove necessità degli studenti. Una risposta necessaria visto che la domanda di mobilità sul trasporto pubblico locale, è in continua evoluzione.A Trani per il raggiungimento della sede distaccata del Liceo Statale "Francesco De Sanctis", presso la ex LUM, ci sarà una corsa aggiuntiva di andata in partenza da Bisceglie per la sede distaccata del "De Sanctis" alle ore 7:30 e due corse di ritorno alle ore 12:00 e alle ore 13:00 dall'Istituto verso Bisceglie. Un'ulteriore corsa, questa volta comunale, è stata autorizzata tra la sede distaccata e il centro di Trani."Per il gruppo CONClaudio Biancolillo