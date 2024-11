"Halloween Night Party" riempie il weekend al stAugustine: fino a domenica la festa continua!

Un lunghissimo e divertentissimo weekend di paura: non è la nuova versione di un film horror ma la declinazione di Halloween ideata dalla squadra di Sant'Agostino, il chiosco color cobalto che in questi giorni porta i colori macabri delle streghe, dei vampiri ma anche quelli sgargianti delle zucche. "È un lungo ponte quest'anno, per Ognissanti: e abbiamo pensato con" Halloween Night Party " di non limitare la festa soltanto alla classica sera della vigilia ma di spingerci per tutto il fine settimana, fino addirittura a domenica, per offrire la possibilità soprattutto a chi resta in città di trascorrere delle serate allegre, a partire dai bambini, veri protagonisti di queste occasioni fino ai giovani e agli adulti di ogni le età, perché il nostro chiosco è veramente aperto a tutti".A partire dalle 16, 30 anche oggi laboratori di produzione di biscotti per i più piccoli di pittura, alle 18,45 spettacoli di streghe e di zombie e poi il laboratorio di pittura e decorazione delle zucche, e alle 20,00 lo spettacolo di magia di Mago Vago e tanta tanta musica con il dj set di Tommy.Domani dalle 19:30 in poi l'incontro fra spider-man ed Hermione di Harry Potter e poi la band cartoon degli"amici di Carletto, (oltre i consueti laboratori di biscotti e di decorazione delle zucche a partire dalle 16,30); e per finire, il 3 novembre, per chiudere l' Halloween night party in Bellezza, l'incontro tra Malefica, Cappuccetto Rosso e Bellatrix. Per l'ultima sera la band sarà quella del Duo Premier e non mancheranno ovviamente i consueti laboratori pomeridiani di cucina e di pittura delle zucche, sempre a partire dle 16,30. Ieri hanno partecipato tantissimi bambini accompagnati dalle loro famiglie a cui si è unita fino a tarda serata una moltitudine di gente di tutte le età a ballare in un party mostruosamente divertente e coinvolgente, al modo del stAugustine, con una organizzazione professionale impeccabile e il desiderio di offrire sane possibilità di intrattenimento alla comunità cittadina e agli ospiti.