Hub Porta Nova, pubblicata gara per la selezione del gestore

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quella contestuale sul portale EmPulia, è partita ufficialmente la selezione degli operatori sociali che andranno a costituire la cooperativa di comunità cui la Città di Trani intende affidare la gestione dell'ex conservatorio di San Lorenzo di via Nigrò ed i servizi di innovazione sociale che in esso andranno a realizzarsi.La pubblicazione segue l'emanazione della determina dirigenziale 1495 del 10 ottobre scorso, a firma del dirigente dell'area Affari generali e istituzionali e servizi alle persone, Alessandro Attolico. La procedura di selezione fa capo al finanziamento Por Puglia 2014-2020 - Azione 9.3 "Interventi per l'innovazione sociale" (FSE) - ottenuto dal Comune per creare un Hub di innovazione sociale, a seguito della selezione del progetto presentato e della successiva firma del disciplinare siglato alla fine dello scorso mese di aprile tra l'Assessorato al welfare della Regione Puglia ed il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.Il progetto finanziato prevede, tra le diverse attività la creazione di un "Eco-bike hostel" e di residenze artistiche e creative, spazi attrezzati per lo smart working, un laboratorio per la produzione di manufatti con materiali riciclati, servizi di portierato di comunità e reception per le strutture extra-alberghiere del centro storico."Attraverso il progetto Trani Hub Porta Nova - spiega l'assessore alle politiche sociali, Alessandra Rondinone - si rigenera un immobile di proprietà comunale rivalutandone la destinazione sociale e destinandolo ad eco-ostello e reception di comunità. L'intento è quello di favorire, attraverso una concreta interazione sul territorio, la più ampie possibilità di inserimento lavorativo sia giovanile che di soggetti svantaggiati e con ridotta funzionalità fisica e psichica, ricercando proprio sul territorio in cui si attiva l'hub i protagonisti di una rinascita della socialità e del buon vivere".Le candidature e le successive fasi di selezione saranno gestite telematicamente sul portale EmPulia: gli operatori interessati potranno porre quesiti sino alle ore 12 di giovedì 27 ottobre 2022 e presentare quindi le loro offerte (valutate su criteri esclusivamente qualitativi) entro le ore 18 di giovedì 3 novembre 2022.