I benzinai confermano lo sciopero, ecco chi resta aperto

Da oggi 24 gennaio alle 19 e per 48 ore i benzinai incroceranno le braccia. Confermato lo sciopero.Rimarranno obbligatoriamente aperte come da disposizione della regione Puglia, solo alcune stazioni di servizio, sull'autostrada in modo da poter garantire i servizi minimi.Autostrada: A 14Direzione: da Bologna a TarantoNome Area di Servizio: S. Trifone ovestChilometro: 51 7Marchio Area di Servizio: SARNI OILAutostrada: A 14Direzione: da Bologna a TarantoNome Area di Servizio: Le Satine ovestChilometro: 587Marchio Area di Servizio: SARNI OILAutostrada: A 14Direzione: da Bologna a Taranto Nome Area di Servizio: Murge ovestChilometro: 671Marchio Area di Servizio: SARNI OILAutostrada: A 14Direzione: da Taranto a BolognaNome Area di Servizio: Le Fonti est Chilometro: 698Marchio Area di Servizio: SARNI OILAutostrada: A 14da Taranto a BolognaNome Area di Servizio: Canne della Battaglia estChilometro: 620 Marchio Area di Servizio: Kuwait (Q8)Autostrada: A 14Direzione: da Taranto a BolognaNome Area di Servizio: Gargano estChilometro: 542 Marchio Area di Servizio: Sarni OILAutostrada: A 16Direzione: da Canosa a NapoliNome Area di Servizio: Ofanto nordChilometro: 1 53Marchio Area di Servizio: Sarni OILIntanto la Confesercenti Provinciale BAT su richiesta della Prefettura invita tutti i gestori dei distributori di benzina della provincia di Barletta Trani che intendono aderire allo sciopero dalle 19.00 del 24 Gennaio alle 7.00 del 27 Gennaio a comunicare urgentemente l'eventuale adesione o meno alla segreteria dell'associazione di categoria (0883 888236).Sarà cura della Confesercenti Provinciale BAT comunicare le adesioni o meno alla prefettura.Si precisa che durante lo sciopero sarà sospeso anche il servizio di self service e che saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili relative al servizio di distribuzione carburante.