Idee, Giovani e Politica: «Chiediamo al sindaco di scegliere il minor numero di assessori, per ridurre la spesa pubblica»

«In riferimento alle ultime elezioni amministrative, che hanno visto la riconferma del sindaco Amedeo Bottaro, ci teniamo a sottolineare l'ottimo risultato raggiunto dal candidato che abbiamo sostenuto sin dall'inizio, con tutta la nostra energia». A dichiararlo è il presidente di Idee, Giovani e Politica, Nicola Parente.«Nella serata di ieri abbiamo tenuto un primo incontro di analisi del voto e nel dibattito è emersa la volontà di offrire la nostra disponibilità al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta per la realizzazione di progetti diretti a garantire il benessere della collettività. Inoltre, a proposito della nuova giunta, il Referendum sul taglio dei parlamentari ha dimostrato la voglia di cambiamento da parte dei cittadini, stanchi degli sprechi della politica.Per questo, prima di intraprendere altre strade, chiediamo al Sindaco, di scegliere il minor numero di assessori, per ridurre la spesa pubblica e organizzare preventivamente la compagine politica, in modo da rispondere alla voglia dei cittadini tranesi e non solo, di dire basta ad una politica di spreco».