Il centro per anziani di Villa Guastamacchia e la sede legale Auser resteranno chiusi fino al 15 marzo

Premesso che i dati trasmessi dagli enti preposti evidenziano un maggior rischio di contagio del coronavirus per le persone più mature e/o della terza età, comunichiamo che condividendo le indicazioni dell'Auser Nazionale, del Centro Servizi Volontariato e dell'Amministrazione Comunale di Trani, il Centro per Anziani di Villa Guastamacchia e la sede legale Auser – Trani di Via Barisano, 28 resteranno chiusi fino al giorno 15 marzo per riaprire il Lunedì 16 alle ore 9,00.Si ringrazia il Sindaco di Trani per la sensibilità mostrata nei confronti dei frequentatori del Centro. I nostri volontari del Filo d'Argento restano a disposizione della collettività. "L'Auser non si ferma"