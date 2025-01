Il Comune di Trani annuncia il progetto il “Calcio di Inizio” denominato “RESCORE”.

Il Comune di Trani è lieto di annunciare il "Calcio di Inizio" del nuovo progetto Erasmus+ Sport co-finanziato dalla Unione Europea denominato "RESCORE". I partner di progetto di Bulgaria, Romania, Latvia, Portogallo e Francia si riuniranno per la gestione delle attività che vedrà il Comune di Trani come Project Coordinator nel biennio 2025/2026; tra questi, partner di eccezione come lo Sporting Club Lisbona e le Federazioni internazionali di Football Bulgaria, Latvia e Romania, un parterre di eccezione per l'intero territorio tranese. Il meeting verrà ospitato nello storico Palazzo Beltrani il giorno 30/01/25, a partire dalle ore 10.00, alla presenza delle autorità locali che daranno il caloroso benvenuto ai partner presenti; gli ospiti potranno conoscere le bellezze di Trani e la sua tradizione enogastronomica, un'occasione importante per estendere anche gli aspetti turistici."L'occasione è unica –– abbiamo acquisito un importante riconoscimento a livello europeo per essere un Comune "virtuoso" nella gestione dei progetti Europei, coinvolgendo il nostro ente pubblico per le professionalità e le esperienze maturate, ad esempio come il precedente TEAM UP, con gli importanti risultati raggiunti e coinvolgendo il tessuto scolastico-sportivo della città". "Rappresenta una grande opportunità per "tutte le associazioni sportive del Comune di Trani" –- la possibilità di far conoscere le buone pratiche di partners di fama internazionale nel settore del Calcio, potrebbe essere un tema ispirante anche per far rinascere il movimento calcistico giovanile nella nostra città con una lunga tradizione storica. Obbiettivo dell'Assessorato allo Sport e di cercare l'aumento della pratica dello Sport nel tessuto del nostro ente, importando un Know-How internazionale grazie ai programmi Erasmus+ Sport per una maggiore e sempre piu partecipazione a sani stili di vita secondo le direttive internazionali WHO – HEPA". "Siamo orgogliosi di questo risultato –– per la seconda volta consecutiva l'Agenzia Europea EACEA con sede a Brussels ci premia con un nuovo progetto Erasmus+ Sport di "larga scala" di fatto nessun altro comune in Italia può vantare un simile risultato in così breve tempo".Alla riunione tecnica, parteciperanno il Dirigente Area Affari Generali Sport UDP dott. Sandro Attolico, commentando l'ottimo risultato raggiunto: "Il know raggiunto –- in questi ultimi tre anni, nasce da una programmazione accurata e un meticolosa scelta delle professionalità nel settore, questo ci ha permesso di creare un team efficiente che permette di attrarre finanziamenti direttamente dall'Unione Europea che consentono lo scambio di pratiche innovative tra società sportive di tanti paesi della comunità europea. In questa riunione, il Project Manager Spartaco Grieco, presenterà le attività di progetto e la distribuzione delle attività tecniche-economiche in relazione al biennio 2025/2026; inoltre una delegazione dell'Amministrazione Pubblica verrà coinvolta a Sofia(BG) e Lisbona nel corrente anno e il successivo 2026.[TL@]