L'ultimo Natale da Sindaco e la "lucidità" del bilancio: Amedeo Bottaro, oltre la politica

È il mio ultimo Natale da sindaco. Quest'anno il regalo ve lo chiedo io: ricordare com'era Trani, com'eravamo undici anni fa, e guardiamo con lucidità a ciò che siamo oggi. In questi anni abbiamo lavorato su: – risanamento dei conti, passando dal blocco della spesa alla stabilità dei bilanci – concorsi pubblici, per rafforzare la macchina amministrativa comunale – salvataggio di AMIU e riorganizzazione dei servizi – chiusura e messa in sicurezza della discarica – estensione della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale – riqualificazione completa del lungomare, abbandonato fino al 2015 – Sciala De Simone, trasformata in Largo Berlinguer – riqualificazione costiera dello Scoglio di Frisio e di Cala Colonna – completamento del parcheggio della stazione, fermo dagli anni '90 – allargamento di via Pozzo Piano – acquisizione e apertura del Giardino Telesio – acquisizione pubblica di Impero e Supercinema, per restituire cinema e teatro al centro cittadino – rifacimento di piazza Gradenigo – installazione dei fari allo stadio comunale – bandi pluriennali per la gestione degli impianti sportivi – realizzazione del primo campo in sintetico della città – nuovi parchi nella zona nord, dove prima c'erano solo sterpaglie – una nuova scuola in via Grecia – ristrutturazione ed efficientamento delle scuole Rocca, Pertini e Collodi – rifacimento delle palestre scolastiche e nuove mense – varchi e telecamere elettroniche su quasi tutto il territorio comunale – riqualificazione del tratto pedonale della seconda spiaggia – collegamento costiero Matinelle–Bisceglie, con oltre 70 espropri – estensione della rete ciclabile - ammodernamento dell'intero parco mezzi di Amet per il trasporto pubblico locale e per il trasporto scolastico – demolizione dell'obbrobrio dell'Angelini sulla costa nord – mercato coperto di via delle Tufare, in fase di ultimazione – riposizionamento turistico di Trani, con arrivi e presenze quadruplicati – acquisizione delle aree RFI in retrostazione, per interventi strategici e la soppressione dell'ultimo passaggio a livello – politiche sociali, con il rafforzamento dei servizi socio-sanitari e del segretariato sociale e il potenziamento del Pronto Intervento Sociale con unità mobile di strada – apertura del Centro servizi per le famiglie – Family LAB – rete di servizi Trani Autism Friendly e Trani Autism Friendly Plus Avrò sicuramente dimenticato qualcosa, ma nessun elenco potrà mai raccontare fino in fondo l'impegno e la dedizione messi al servizio di questa città. Auguro a tutte le tranesi e a tutti i tranesi un Natale sereno.

C'è una frase, nel lungo post di commiato natalizio affidato ai social dal Sindaco, che forse colpisce più dell'elenco delle opere pubbliche o dei traguardi raggiunti: «Lo so che si poteva fare di più e meglio». In queste otto parole c'è la sintesi di un percorso durato undici anni. C'è la consapevolezza della fallibilità umana e politica, ma c'è anche la fierezza di chi sa di aver speso un decennio della propria vita al servizio di una fascia tricolore che, a volte, pesa come un macigno. Oggi, mentre si chiude un'era per la politica tranese, è facile cedere alla tentazione della polemica spicciola, specie in giorni segnati da numeri legali mancanti e tensioni d'aula. Eppure, sarebbe un errore storico, o quantomeno un atto di superficialità, non fermarsi a guardare con quella "lucidità" richiesta dallo stesso Primo Cittadino com'era Trani nel 2015 e com'è oggi.Si può discutere sulla genesi dei provvedimenti, si può non essere d'accordo con alcune scelte strategiche, si può contestare il metodo o la gestione delle alleanze. Questo è il sale della democrazia. Ma l'onestà intellettuale impone di riconoscere i fatti. Chi ricorda la Trani pre-Bottaro ricorda una città spesso soffocata dalle emergenze rifiuti, con una discarica che era una bomba ecologica a cielo aperto (oggi messa in sicurezza), con un lungomare che in molti tratti era terra di nessuno e con un trasporto pubblico da ripensare. L'elenco snocciolato dal Sindaco – dal risanamento dei conti al boom turistico, dalle nuove scuole alla restituzione di luoghi simbolo – non è solo propaganda: è la mappa fisica di una trasformazione. Trani è passata dall'essere una città ripiegata su se stessa a diventare un punto di riferimento turistico e culturale per la Puglia. Questi sono meriti che la storia amministrativa, depurata dalle scorie della cronaca quotidiana, dovrà riconoscergli.Tuttavia, c'è un secondo livello di lettura che merita attenzione, ed è quello più delicato. In questi anni, il dibattito cittadino è diventato spesso aspro, talvolta feroce. È legittimo, anzi doveroso, giudicarevalutarne l'efficacia, criticarne i ritardi, bocciarne le decisioni politiche. Ma c'è un confine che non andrebbe mai valicato: quello del giudizio su. Sarebbe davvero ingeneroso, e fallace nel metodo, confondere il ruolo con la persona. Giudicare l'uomo senza averne condiviso le fatiche, le notti insonni del Covid, il peso delle responsabilità e le rinunce personali che undici anni di amministrazione comportano, è un esercizio di arroganza. Chi ha avuto modo di relazionarsi direttamente con lui, anche da posizioni opposte, ha trovato un interlocutore, una persona con le sue passioni e i suoi limiti, non un bersaglio.Agli altri, a chi giudica da una tastiera o dal pregiudizio, va ricordato che dietro la firma su una delibera c'è sempre un essere umano.si avvia a concludere il suo mandato lasciando una Trani oggettivamente diversa, più moderna e strutturata di quella che aveva ereditato. «Si poteva fare di più?». Sì, e lui è il primo a dirlo. Ma quanto è stato fatto resta lì, sotto gli occhi di tutti, come eredità concreta. Al successore, chiunque esso sia, l'onere di fare meglio; a noi, cittadini e osservatori, il dovere di riconoscere l'impegno, separando la critica politica dal rispetto per la persona: la Città di Trani glielo deve.