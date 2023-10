Il convegno pastorale diocesano  per la diocesi di Trani

Nella giornata di Venerdì 20 Ottobre si è celebrata la festa della Chiesa diocesana nella ricorrenza della dedizione della cattedrale di Trani. La celebrazione è stata coordinata dall'arcivescovo nella chiesa di San Giuseppe a Bisceglie.La seduta per la venerazione è durata tre giorni vedendo protagonisti tutti coloro che formano l'Arcidiocesi. Il 18 Ottobre si è assistito ad una riflessione della dott.ssa Falasca sul tema della conversione e della passione nel seguire la chiesa. Il 19 Ottobre con i gruppi di conversazione dello spirito , mentre ieri per concludere l'avvenimento c'è stata la celebrazione eucaristica.L'Arcivescovo Mons.Leonardo D'Ascenzo ha effettuato il mandato missionario per gli operatori pastorali Marcello Preziosa (Della Parrocchia di Bisceglie Santa Maria della Misericordia ) ed l'assegnazione del ministero dell' accolitato a Michele Pio Castagnaro inserito nella Parrocchia Santo Spirito nella nostra città.