Addio a Madre Maria Palumbo delle Suore Angeliche di Trani

Oggi è salita al Cielo Madre Maria Palumbo delle Suore Angeliche di S. Paolo, Istituto San Paolo in Trani. I funerali sono previsti domani, a Trani, nella parrocchia Spirito Santo, alle ore 16.00, presieduti da padre Enrico Moscetta, barnabita, che fu il confessore della consacrata scomparsa.L'Arcivescovo invita tutti alla preghiera per la consacrata scomparsa ed esprime sentimenti di vicinanza alla Congregazione delle Suore Angeliche.Madre Maria Palumbo è nata a Trani il 03 marzo 1936. Prima fra 4 sorelle e fratelli, studiò a Trani al liceo classico e successivamente si laureò in Storia e Filosofia a Bari.Appena laureata fu assunta come docente di Italiano e Storia presso l'Istituto Magistrale delle Suore Angeliche quando queste erano in piazza Trieste.Alcuni anni dopo entrò come postulante Congregazione delle Suore Angeliche di S. Paolo e andò a Roma per svolgervi il noviziato.A conclusione dei due anni di noviziato riprese ad insegnare a Roma Storia e Filosofia per quasi dieci anni. Ritornata a Trani insegnò Filosofia e Pedagogia nell'Istituto Magistrale fino al 1982 quando fu eletta consigliera generale e quindi trasferita a Roma.Qui rimase preside dell'Istituto per 30 anni. «Attenta ai bisogni del territorio e delle famiglie – così la ricorda Madre Ivana Raitano, superiora dell'Istituto tranese - fece del nostro istituto San Paolo di Roma un punto di riferimento per tutta la zona sudest della capitale. Nel 2012 quando l'udito l'abbandonò diede le dimissioni da preside e fu mandata a Trani nel nuovo istituto San Paolo in Corso A. De Gasperi e qui ha trascorso i suoi ultimi anni. Di lei si può dire veramente: che l'educazione è una cosa del cuore».