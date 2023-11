Il Movimento nazionale Adulti Scout in riunione a Trani

Nei giorni 27-28 e 29 ottobre, Trani ha ospitato il Consiglio Nazionale del M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout Cattolici italiani. Il M.A.S.C.I. è un movimento a carattere nazionale che conta circa 6000 adulti in Italia e divisa in 400 comunità (gruppi), si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo e del Guidismo.Il Masci persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza di ogni persona e a tutti i livelli pratica il principio di democrazia delle scelte che si appresta a compiere perseguendo i valori dello scautismo, un metodo che è stato ideato ben 116 anni fa da un generale inglese, lord Baden-Powell.Lo scorso fine settimana si sono incontrati i segretari regionali delle venti regioni, i consiglieri Nazionali, il comitato esecutivo, il Presidente e il Segretario Nazionali.Le varie riunioni del Consiglio hanno avuto come argomento, oltre le cose correnti, i festeggiamenti per i 70 anni della sua fondazione. Anniversario importante che vedrà impegnato tutto il Movimento sino a giugno 2024 quando, con una manifestazione a Roma, ci sarà un incontro con le alte cariche dello Stato e della Chiesa e verranno concluse le celebrazioni.Con delle guide locali, il gruppo ha infine visitato la bellissima città con la sua Cattedrale sul mare e il castello.