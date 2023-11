Trani Tradizioni a Roma saluta Papa Francesco

Grandi emozioni per il gruppo di sbandieratori e tamburini dell'associazione Trani Tradizioni, ieri in trasferta a Roma, per assistere all'udienza di Papa Francesco in piazza San Pietro.Il Santo Padre ha cominciato il suo consueto percorso sulla jeep bianca scoperta, in cui ha ospitato alcuni bambini che si sono goduti da protagonisti il giro tra i vari settori della piazza delimitata dal colonnato del Bernini.Il Santo Padre è apparso sorridente e rilassato, e ha baciato e accarezzato i bambini che i solerti uomini della Gendarmeria vaticana. Al termine del percorso sulla papa mobile il Papa si è congedato dai suoi piccoli ospiti e ha percorso a bordo della jeep l'ultimo tratto che lo ha condotto sul sagrato. Ai due lati, Francesco è stato "scortato" da un gruppo di sbandieratori di Trani Tradizioni, inconfondibili con la loro divisa in blu e bianco, posti ai due lati. A salutarlo, il suono del rullo dei tamburi.