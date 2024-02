Don Mimmo Gramegna nuovo assistente spirituale del Comitato Feste Patronale di Trani

Mons. Arcivescovo ha provveduto a nominare in data 30 gennaio:· il Rev.do Sac. Domenico Gramegna Assistente spirituale del Comitato feste Patronali della Città di Trani;· Cappellani per l'Apostolato del mare i Rev.di Sac. Domenico Gramegna per la zona pastorale di Trani, Sac. Francesco Fruscio per la zona pastorale di Barletta, Sac. Giuseppe Abbascià per la zona pastorale di Bisceglie, Sac. Matteo martire per la zona pastorale ofantina;· e ha riconfermato il Rev.do Sac. Mauro Sarni Coordinatore dell'Apostolato del mare.