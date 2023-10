Don Vincenzo Giannico nuovo parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie

Domenica 15 ottobre 2023, alle ore 19.30, durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie, avverrà l'immissione canonica nel ministero di parroco di don Vincenzo Giannico che succede alla guida della comunità parrocchiale a don Gaetano Lops dopo 17 anni.Don Vincenzo Giannico nasce a Trani il 3 ottobre 1991 da papà Nicola e mamma Nunzia, ad aspettarlo c'è anche suo fratello Tommaso.Vive proprio nella comunità di Santa Maria delle Grazie i primi passi nella fede, sotto l'amorevole e paterna guida di Mons. Tommaso Palmieri.In seguito alla prima comunione completa l'iniziazione cristiana presso la parrocchia San Giovanni Battista in Trani, ove ha sede la confraternita di Sant'Anna, di cui è membro il padre. Ad accoglierlo è mons. Saverio Pellegrino, il quale non esita a coltivare quei piccoli germi vocazionali che aveva intravisto nella sua semplice vita.Nel novembre 2009, accompagnato dall'allora parroco don Francesco La Notte, inizia il percorso di discernimento in diocesi e, conseguito il diploma in tecnico perito commerciale presso l'ITC "Aldo Moro" di Trani, nell'ottobre 2010 intraprende l'anno propedeutico presso il Seminario Regionale "Pio XI" a Molfetta.Ha così occasione di curare la propria formazione culturale, umana e spirituale. Durante il biennio filosofico svolge il tirocinio pastorale presso la "Casa della Divina Provvidenza" in Bisceglie dove ha modo di coltivare l'attenzione e la prossimità nei confronti degli ultimi e dei più fragili.Il Triennio teologico lo vede impegnato nella Parrocchia S. Maria del Carmine in Sannicandro di Bari.Terminato il seminario, viene inserito in diocesi nella parrocchia Ss.ma Trinità in Barletta.Mons. Giovan Battista Pichierri lo ordina diacono il 5 gennaio 2017 insieme a don Aurelio Carella. Nel mese di febbraio dello stesso anno consegue il Baccellierato in Sacra Teologia con una tesi in diritto canonico sul matrimonio alla luce dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia.Nei mesi successivi, viene nominato assistente diocesano per l'ACR, servizio che, con passione e dedizione, vive ancora oggi.Il 24 giugno 2017, viene ordinato presbitero e nominato vicario parrocchiale per la Basilica del Santo Sepolcro in Barletta, servizio che svolge fino al 2019.Nell'ottobre 2019 diventa vicario parrocchiale presso il Santuario della B. V. Maria di Loreto in Trinitapoli e un anno dopoviene destinato a servire la comunità di Santa Maria delle Grazie in Trani come vicario parrocchiale.Il 1° ottobre 2021, Mons. Leonardo d'Ascenzo lo nomina vice economo dell'Arcidiocesi e successivamente anche membro della Commissione per il Servizio diocesano di promozione al sostegno economico della Chiesa Cattolica e incaricato diocesano FACI.Il 1° ottobre u. s. l'Arcivescovo lo chiama a servire la comunità di Santa Maria delle Grazie in Trani come parroco.