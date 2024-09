Corrado Simone Binetti a Trani: "Con le ricette di cucina spiego la matematica!"

Un interessante incontro si è svolto nei giorni scorsi nella la libreria Luna di Sabbia, In occasione della presentazione del libro "Matematica e cucina" del Prof. Corrado Simone Binetti che ha dialogato con il docente UniBa Prof. Fabio Minervini, moderatore dell'incontro."Questo libro - come spiega il l'autore - vuole essere un omaggio alla mia scuola, l'alberghiero di Molfetta, e ai miei studenti che mi hanno dato lo spunto di creare un itinerario matematico culinario made in Puglia. In particolare l'idea è nata da un progetto scolastico chiamato Concorso turistico enogastronomico che consisteva nel collegare gli ingredienti di un piatto a tutte le materie di indirizzo. Faccio un esempio: un ragazzo aveva portato il fiore della carota selvatica, la cui disposizione dei petali si poteva benissimo collegare alla serie matematica di Fibonacci, e da qui l'idea di unire le mie due grandi passioni, la matematica e la cucina".La particolarità di questo libro è che ogni capitolo si apre con una ricetta, attraverso la quale vengono spiegate formule e artifici matematici: ecco come dalla spuma di carote l'autore passa ad analizzare le singole parti dell'infiorescenza dell'ingrediente principale e come dalla panna cotta riesce a presentare la teoria della categoria. Dunque accade che da un piatto il lettore arrivi a comprendere in maniera insolita e alquanto divertente una teoria matematica. Sicuramente, vista la difficoltà della disciplina, questo tipo di approccio potrebbe risultare un buon espediente da adottare in ambito scolastico. Una metodologia laboratoriale che ad oggi risulterebbe una buona pratica per un insegnamento efficace. Il libro permette inoltre di comprendere quanto le regole e le teorie matematiche siano tranquillamente applicabili al quotidiano.