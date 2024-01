"Niente di speciAle. Come sopravvivere ad un Marito Single e due figli": oggi Alessandra Lippolis presenta il suo libro

Oggi pomeriggio alle 18.30 nella libreria Luna di sabbia Ubik in via Mario Pagano la scrittrice tranese Alessandra Lippolis presenterà il suo libro "Niente di speciAle. Come sopravvivere ad un MaritoSingle e due figli", edito per i tipi "Iff Press". A dialogare con l'autrice sarà il prof. Giuseppe Capozza.Alessandra Lippolis si definisce "Impiegata, moglie e madre (in stretto ordine cronologico)". In questo, che è il suo primo libro, racconta come riesce a salvaguardare la propria sanità mentale nonostante un marito apparentemente disattento, una figlia filosofa di 12 anni e un figlio dalla insospettabile vena comica di 8 (e mezzo).Umorismo e riflessione caratterizzano gli episodi narrati con stile piacevole e piano. Tutti coloro che leggeranno questo libro attenderanno impazientemente il secondo.Ingresso libero