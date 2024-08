"Leggetemi come vi pare": l'8 agosto un reading condiviso dedicato a Michela Murgia

In occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa, si svolgerà giovedì 8 agosto alle ore 19:00 presso l'Anfiteatro del boschetto della Villa Comunale di Trani, il reading condiviso in ricordo di Michela Murgia, autrice, intellettuale e attivista per i diritti civili.L'evento è organizzato dalle associazioni Arcigay Bat, Circolo Arci di Trani "(H)astarci", "Wonder" Aps, in collaborazione con IndieClub, la libreria "Luna di sabbia" Ubik e Prisma, con il patrocinio del Comune di Trani."L'eredità di Michela Murgia continua a fiorire e la sua voce libera ci accompagna e ci ispira nel promuovere lo spirito di una comunità accogliente e unita negli animi".La partecipazione al reading è libera.Chiunque lo desideri potrà scegliere un brano di massimo dieci righe tratto da uno dei libri della scrittrice e leggerlo ad alta voce oppure semplicemente condividere il momento di ascolto.Per ulteriori dettagli si rimanda alle pagine social delle associazioni promotrici e alla locandina qui pubblicata.Michela Murgia (Cabras, 3 giugno 1972 - Roma, 10 agosto 2023) è stata attivista, scrittrice, opinionista e critica letteraria italiana.Dopo aver svolto diversi lavori, esordisce nel 2006 con 𝐼𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑎𝑝𝑒𝑟𝑒. 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑧𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑐𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎 che ha ispirato il film di Paolo Virzì 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖.Nel 2009 pubblica il romanzo 𝐴𝑐𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 edito da Einaudi, per il quale ha vinto il premio Campiello, Dessì e SuperMondello.Nel 2024 viene pubblicato postumo il pamphlet 𝐷𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎, edito da Rizzoli e nello stesso anno per Mondadori, 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑡𝑒𝑚𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑣𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑒.La sua voce ha ispirato e influenzato il dibattito su temi cruciali del presente e del futuro soprattutto nell'ambito della parità di genere e dell'antifascismo, partecipando alla vita politica italiana con numerosi interventi in programmi televisivi e radiofonici, su riviste e social media.