Cinema e letteratura: da martedì a Luna di Sabbia incontri su capolavoro ogni mese

"Ti è piaciuto di più il libro o il film?": quante volte ci siamo sentiti chiedere o abbiamo chiesto l'opinione intorno a un titolo celeberrimo ? Da Il grande Gatsby a Via col vento, da Il nome della rosa a I ponti di Madison County, da L'eleganza del riccio a Chiamami col tuo nome , per avvicinarci a storie più recenti, la disputa tra libro e film appassiona sempre, soprattutto quando il risultato della trasposizione cinematografica di un capolavoro produce un altro capolavoro: e qui la gara si fa dura. L'occasione per per raccontarsi sensazioni, emozioni , impressioni vissute con l'una o con l'altra arte - la letteratura o il cinema - sarà offerta dal prossimo martedì nella libreria Luna di sabbia, attraverso una serie di incontri dedicati proprio a questo binomio con titoli che di volta in volta verranno proposti, votati, e per i quali verrà lasciato un mese di tempo per poterne vedere la trasposizione cinematografica o l'originale letterario. Gli incontri, che si realizzeranno come veri e propri gruppi di lettura guidati da Simona Losciale - docente ed esperta di cinema - avranno inizio alle ore 19:00 di martedì prossimo. Si parte con "Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop", piccolo capolavoro che negli Stati Uniti fu negli anni Ottanta un caso letterario in cima alle classifiche di vendita per quasi un anno; e da cui fu tratto un memorabile film (in Italia "Pomodori verdi fritti alla fermata dell'autobus") con un cast stellare di grandi attrici tra cui Katy Bates e Jessica Tandy, che per la sua interpretazione Vinse anche il premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Titolo forse non scelto a caso, non solo perché il piccolo locale dell' Alabama negli anni trenta è narrato come un punto d'incontro di persone, di sogni, di storie , proprio come la piccola libreria Luna di sabbia - Ubik - a Trani: ma anche perché tra il libro e il film vi sono alcune profonde differenze, dettate forse dai tempi o da altre scelte di sceneggiatura cui partecipò la stessa autrice. Gli incontri sono aperti a tutti, nell'atmosfera che la libreria è capace di offrire, avvolta da libri e nella possibilità di sorseggiare insieme tisana e caffè e dalla dolce accoglienza di Francesca Peri: "Mi auguro che sia un'occasione di condividere la passione per i libri che anche una maniera ovviamente di parlare di vita, del modo di affrontarla, e di considerare insieme l'ampiezza dei punti di vista che le storie, i libri e, in questo caso, per il tema scelto quest'anno, i film sanno offrire."