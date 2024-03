"Diciotto": la scrittrice Martina Fuga nel nuovo romanzo dedicato a sua figlia che cresce

Sabato 23 Marzo alle ore 19:00 nella libreria Luna di sabbia si terrà un incontro con l'autrice che saprà coinvolgere in maniera speciale. Con la Dottoressa Angela Colamartino, intorno a "18 - edito da Salani - attraversando le paure e la meraviglia di un viaggio inaspettato, Martina Fuga racconterà le fatiche di un quotidiano colmo di stereotipi e basse aspettative e le grandi scoperte di chi a un tratto decide di spogliarsi di ogni convinzione e inizia a farsi sorprendere dalla vita.«Lo ripeto ad alta voce, come si ripetono le cose a cui non riesci a credere completamente: 'Diciotto anni'. Ascolto il suono di queste due semplici parole, per dar loro una consistenza. Lo ripeto di nuovo: 'Emma compie diciotto anni'. Il giorno è arrivato. Lo scandisco ancora, e ancora, e sento arrivare da lontano uno tsunami di emozioni. Sono settimane che scorro le foto di famiglia e ripercorro questi diciotto anni insieme. La paura, la gioia, la rabbia, la speranza, il dolore, la fiducia. Sotto la pelle sento ancora tutto, il mio corpo non ha dimenticato niente». I diciotto anni sono una tappa fondamentale della vita, non soltanto per chi li compie. Più che mai, Martina si trova a fare i conti con sé stessa, con la madre che è stata, e a chiedersi se avrebbe potuto fare meglio o diversamente. È il momento di lasciare andare sua figlia, resistendo alla tentazione di trattenerla ancora un po'. Ma ci riuscirà?Laureata in Lingue Orientali all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha iniziato a frequentare nel 1989, è mamma di tre figli e moglie dell'ex portiere dell'Inter Paolo Orlandoni. Dal 1994 al 2001 è assistente di Gian Carlo Calza al Centro Hokusai di Milano e dal 2002 al 2009 è direttore generale di Artemisia Group. Ha collaborato all'organizzazione di diverse mostre, tra le quali ricordiamo "Hokusai" (Milano, 1999), "Perugino il Divin Pittore" (Perugia, 2002), "Mark Rothko" (Roma, 2007) e "Edward Hopper" (Milano, 2009). Dal 2010 è Professore a contratto del Master "Progettare cultura" dell'Università Cattolica di Milano. Nel 2012 è amministratrice di Artkids, un progetto che si propone di avvicinare i bambini al mondo dell'arte, e collabora con Ballandi Arts alla redazione di documentari d'arte per Sky. Del 2014 è il suo primo libro Lo zaino di Emma, edito da Mondadori, in cui Martina Fuga racconta delicatamente la sua storia di mamma di una bimba down. È inoltre vicepresidente di Pianetadown Onlus, membro del comitato di gestione di CoorDown e consigliere di AGPD Onlus a Milano.