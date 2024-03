"L’artiglio del tempo": a Trani Anna Vera Viva con un giallo ambientato nel Rione Sanità

Trani, venerdì 22 marzo, ore 18.30, il book café Luna di sabbia ospita la presentazione del nuovo romanzo di Anna Vera Viva, L'artiglio del tempo (Garzanti). La scrittrice, nonché sceneggiatrice di corti e docufilm, originaria di Galatina in Salento, ma ormai napoletana d'adozione, in questo suo secondo romanzo, ci riporta nel rione Sanità del capoluogo partenopeo, già scenario del precedente Questioni di sangue. Qui il cappellaio Samuele, 89 anni, ebreo sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, viene trovato morto nel suo negozio. Sembrerebbe un decesso naturale, data l'età avanzata dell'uomo, ma così non è. Alla versione degli inquirenti non credono lo scugnizzo Antonino, giovanissimo amico e confidente dell'uomo, e Padre Raffaele. Sarà il religioso, con il fondamentale ausilio della perpetua Assuntina, a sciogliere il giallo, grazie alla sua capacità di ascoltare e di muoversi in un contesto popolato da personaggi oscuri, tra cui Don Peppino, il fratello malavitoso del sacerdote.Talk con Anna Vera Viva a cura di Vito Santoro, critico letterario di «Repubblica Bari».