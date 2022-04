L'agile mangusta. Democrazia proletaria e gli anni Ottanta oggi a L'una di Sabbia

Domenica 24 Aprile alle ore 10.30, l'associazione culturale ARKADIHAB e la libreria Luna di sabbia Ubik Trani presentano il libro "L'agile mangusta" di Alfio Nicotra, dedicato all'esperienza di Democrazia proletaria, il partito della sinistra alternativa attivo negli anni Ottanta e successivamente confluito nel Partito della Rifondazione Comunista.All'incontro parteciperà l'autore del libro Alfio Nicotra, già dirigente di livello nazionale di Dp ed ex portavoce del Genoa Social Forum durante le mobilitazioni contro i G8 del 2001, attualmente Presidente Nazionale dell'associazione "Un Ponte per….. Costruiamo ponti non muri".Discuterà con l'autore la Prof.ssa Laura Marchetta, Ambientalista e Docente di antropologia presso l'università di Reggio Calabria.Dialogare dell'esperienza di Democrazia Proletaria e di tutti i temi ad essa connessi, a distanza di anni da quella esperienza di partito della sinistra alternativa presente nei movimenti e nel paese reale e al tempo in parlamento, vuole essere l'occasione di un confronto e di riflessione su tematiche che sì hanno caratterizzato il movimento degli anni 80 'ma che risultano oggi necessariamente attuali, quali le politiche sociali il lavoro, eguaglianze, casa, reddito, pace, disarmo, immigrazione, clima, ambiente e bene comune.Presenta e modera l'incontro Rossella De Palma.