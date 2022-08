La libreria Luna di Sabbia si tinge di giallo, prossime ospiti tre autrici

La Libreria Luna di sabbia (via Mario Pagano 193) si tinge di giallo. Giallo al femminile, in particolare, con tre autrici, molto amate dai lettori e apprezzate dalla critica, quali Chicca Maralfa, Gabriella Genisi e Maria Elisa Aloisi.Si parte sabato 27 agosto, ore 19.00, con Chicca Maralfa, giornalista e scrittrice, autrice de "Lo strano delitto delle sorelle Bedin. La prima indagine di Gaetano Ravidà" (Newton Compton editori). Un cold case, che vede come protagonista il luogotenente Gaetano Ravidà, stimatissimo investigatore dell'Arma. Questi, dopo il fallimento del suo matrimonio, ha lasciato la Puglia alla volta della Stazione dei Carabinieri di Asiago, altopiano vicentino, teatro delle più sanguinose battaglie della Grande Guerra. Sul paese, all'apparenza tranquillo, si allunga in realtà l'ombra di un vecchio caso mai risolto, risalente a sette anni prima: l'efferato omicidio delle sorelle Bedin, archiviato di recente…Chicca Maralfa è nata e vive a Bari. Giornalista professionista, è responsabile dell'ufficio stampa dell'Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Bari. Ha collaborato stabilmente per anni con la «Gazzetta del Mezzogiorno», scrivendo di cultura e di attualità, e con i periodici specializzati «Ciao 200» e «Music». Per Antenna Sud e Rete4 (nella trasmissione di Alessandro Cecchi Paone, Giorno per giorno) si è occupata di cronaca bianca e nera. Ha esordito nella narrativa nel 2018 con la commedia nera Festa al trullo, e nel 2021 ha pubblicato il suo primo giallo, Il segreto di Mr Willer, finalista a vari premi letterari.Ingresso libero. Conversa con l'autrice Vito Santoro, critico e saggista, collaboratore di "Repubblica Bari", "L'Indice dei Libri", " 'immaginazione" e il portale web della Fondazione Treccani Cultura.Prossimi appuntamenti: giovedì 8 settembre, Gabriella Genisi, "Terrarossa" (Sonzogno) e "Le invisibili" (Rizzoli Noir, con Marilù Oliva, Grazia Verasani, Mariolina Venezia), sabato 17 settembre, Maria Elisa Aloisi, "Il canto della falena" (Mondadori).