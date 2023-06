Rossella, Michele e Mia: @vangolden.van sabato a Luna di Sabbia

"Se puoi sognarlo, puoi farlo!" Sabato 24 giugno alle ore 19:00, nella libreria Ubik Luna di sabbia, Rossella Del Console, Michele D'Alessio e Mia – la dolcissima Golden retriever che ha ispirato il nome dei loro profili social Vangolden.van– racconteranno la loro avventura di nomadi digitali.La giovane coppia ha ottimizzato le proprie risorse: aggiungendo ai risparmi un'incrollabile passione, una buona dose di spirito di adattamento e l'accettazione di qualche sacrificio, ha trasformato un ex veicolo militare 4x4 in un camper pronto per fare il giro del mondo. Una storia d'amore e di trasformazione raccontata a cuore aperto senza celare tutte le difficoltà, gli impedimenti e i dubbi. Perché soprattutto all'inizio non c'è solo la favola, ma anche la vita vera fatta di imprevisti e di momenti complicati. Però poi arriva la soddisfazione dei chilometri percorsi, delle amicizie inaspettate, dei brividi lungo la schiena davanti a paesaggi mozzafiato e delle emozioni a fior di pelle assaporando la libertà. Oltre a raccontarci la loro esperienza, i Vangolden ci regalano tanti consigli pratici e ci rivelano tutti gli ingredienti necessari per poter abbracciare questa piccola, grande rivoluzione: coraggio, entusiasmo, fiducia in se stessi, ma anche concretezza, organizzazione, metodo e una profonda conoscenza dei propri limiti. Il loro sogno divenuto realtà è un invito a non avere paura e a credere nelle proprie capacità, a non mollare mai, perché la vita non ti aspetta, devi aspirare a trarne il meglio, e soprattutto non sono gli altri a sapere cosa sia meglio per te, solo tu lo sai e solo tu decidi. Tua la vita, tue le regole. Tuo il van!Rossella Del Console ha sempre saputo che il posto fisso non avrebbe fatto al caso suo, e nemmeno una vita tra quattro mura nella sua città d'origine, Modugno. Così, dopo essersi sposata con Michele, ha scelto la vanlife e insieme a Mia, hanno iniziato la loro vita in viaggio su quattro ruote. Tra i vari lavori, digitali e non, hanno creato il progetto social @vangolden.van, attraverso il quale condividono gioie e dolori della vita camperizzata e aggiornano costantemente la community sui loro traguardi e le prossime tappe dei loro itinerari.