Giornata mondiale della poesia: a Trani presentazione di "Dappertutto stare", opera prima di Federica Nolasco

Giovedì 21 marzo, nel primo giorno di Primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. In questo bellissimo contesto, l'Amministrazione Comunale di Trani, in collaborazione con l'Associazione Culturale FOS, intende festeggiare la Poesia, proponendo la presentazione dell'opera prima della poetessa tranese Federica Nolasco dal titolo Dappertutto stare, edito dalla SECOP edizioni.È un libro interessantissimo per struttura, forma, contenuto. Sconcerta e fa riflettere, spesso capovolgendo totalmente i personali punti di vista sulla scrittura, la poesia, i sentimenti, le emozioni, le percezioni di sé e del sé. Degli altri. Persino la punteggiatura scombina regole passate e presenti, opinioni.Federica guarda il mondo con i suoi occhi, e lo fa guardare anche ai lettori, creando un vero e proprio incantamento in un vortice di senso e di non-senso, in cui ci si perde per ritrovarsi nella necessità di ovviare ad ogni "dimenticanza con l'inchiostro".L'evento del 21 marzo si terrà a partire dalle ore 18.00 nella Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani (Piazzetta S. Francesco), e vedrà la partecipazione dell'Assessore alle Culture della Città di Trani Lucia De Mari, e della poetessa Angela De Leo, che dialogherà con la giovane autrice. La serata sarà introdotta e coordinata da Raffaella Leone, P.R. della SECOP edizioni.L'AUTRICEFederica Nolasco nasce nel 2001 a Trani, dove risiede. È laureanda in Scienze Politiche, Economiche e Amministrative presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", dopo aver conseguito il diploma di maturità classica. È titolare di «Fan Comunicazione», si occupa di ideare e produrre format televisivi oltre ad organizzare eventi. Studia recitazione e ha da poco iniziato l'attività di praticantato giornalistico.