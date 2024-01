Arriva a Trani Mariano Laudisi e la sua "Scuola della felicità"

Città di Trani in collaborazione con l'Associazione "I colori dell'anima" e libreria Luna di sabbia Ubik Trani ospiterà Mariano Laudisi e la sua SCUOLA DELLA FELICITÀ.Dialogherà con l'autore Sabrina Altamura, Presidente de "I colori dell'anima" , venerdì 2 febbraio, Ore 18:00Biblioteca Comunale Giovanni Bovio a TraniIl libro è inserito all'interno di un progetto più ampio denominato LE SCUOLE DELLA FELICITA', portato avanti proprio dal prof. Mariano Laudisi.L'educazione scolastica oggi non può limitarsi alla trasmissione di competenze disciplinari; deve invece favorire nei ragazzi e nelle ragazze un percorso di crescita globale che include innanzitutto una profonda conoscenza di sé e delle proprie emozioni. Il cambio di rotta necessario pone quindi come base per l'apprendimento il benessere psicofisico e le competenze non cognitive. Questa innovazione didattica è l'obiettivo de "Le Scuole della Felicità", un progetto ideato dall'autore, a cui hanno aderito diversi istituti scolastici, che punta in prima istanza al raggiungimento del benessere di ragazze e ragazzi. Integrando le prospettive della Psicologia Positiva e della programmazioneneurolinguistica (PNL), il volume offre spunti e attività didattiche utili a insegnanti di ogni ordine e grado per avviare in classe un percorso che permetta lo sviluppo delle life skills. Se educate edesercitate quotidianamente a scuola, queste competenze consentono a studentesse e studenti diindividuare la propria vocazione e sviluppare il proprio talento.L'associazione "I colori dell'anima" nasce con l'intento di far emergere la bellezza e l'unicità senza diversità. Promuove iniziative per il sociale perseguendo piccoli obiettivi in grado di donare spunti di riflessione nella comunità in cui agisce.Si ringrazia per la partecipazione:I.I.S.S. "Sergio Cosmai" TraniTrani Autism Friendly