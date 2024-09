Ninna...narriamoci! Un pomeriggio speciale per bimbi da 0 a 7 anni

E siamo giunti al quarto mese delle attività previste nel progetto "NOI IN BIBLIOTECA CON VOI", cofinanziato da Fondazione Con Il Sud e il Centro per il Libro e la Lettura (Bando "Biblioteche & Comunità III^ Edizione" – 2023-BIB-00311) di cui "Il Treno del Sorriso – OdV ETS" è capofila e che vede la partecipazione degli altri partners AUSER Cultura, Il Colore degli Anni e Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani.Venerdì 30 agosto 2024, presso una bellissima location a Trani, Kedy (Claudia Cellammare) ha tenuto un corso laboratoriale rivolto ai bambini da 0 a 7 anni ed ai loro genitori dal titolo "NINNA NARA".Si è trattato di una lettura insolita del libro scritto da Anna, sorella di Kedy a cui sono seguiti la creazione di una ninna nanna scritta dai bambini con la collaborazione dei loro genitori (divisi in quattro gruppi) utilizzando alcune parole estratte da uno scrigno e la realizzazione di tavolette di disegno col metodo del grafitaggio …. Risultato? Bambini e genitori contenti, gioiosi e soddisfatti del pomeriggio trascorso in questo modo. Un grazie di cuore va a Kedy, ai bambini e ai loro genitori presenti, ma anche a Puffetta, Raggio di Sole, Pennichella, Ridarella, Spoletta e Grillo Parlante che con la loro verve e simpatia hanno collaborato alla riuscita dell'evento. Ma non dimentichiamo anche chi cofinanziando questo progetto ne ha permesso la realizzazione.L'appuntamento per la prossima attività è fissato per il 17 settembre, con un altro evento che ….. non ve lo sveliamo per ora.