Concorrenza e contratti pubblici a un anno dalla riforma, se ne parla venerdì in biblioteca

Venerdì 11 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale di Trani, si terrà il Convegno "Concorrenza e contratti pubblici a un anno dalla riforma" promosso e organizzato dal Centro Studi per la Giustizia nell'Amministrazione di Trani.Al centro del dibattito vi è il recente Codice dei contratti pubblici approvato dal legislatore con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in particolare per consentire alle Amministrazioni dell'intero territorio nazionale di perseguire, in modo efficace e tempestivo, il miglior risultato possibile attraverso lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica.L'incontro intende favorire l'illustrazione dell'attuale "stato dell'arte", specialmente in relazione alle novità apportate dalla nuova normativa, all'attività delle Amministrazioni e al recente quadro giurisprudenziale.Al Convegno interverranno illustri esponenti del Diritto amministrativo italiano quali il Presidente della VI sezione del Consiglio di Stato, il Dott. Giancarlo Montedoro; la Consigliera del TAR Puglia Gia Serlenga, già Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi; il Prof. Avv. Aristide Police (ordinario di Diritto amministrativo e Dean della School of Law dell'Università Luiss di Roma) e il Prof. Avv. Fabio Cintioli (ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, già Segretario Generale dell'Autorità Antitrust e Consigliere di Stato).L'evento è patrocinato dal Comune di Trani e dall'ANCE Bari-Bat e si svolge con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani a cui si rivolgono i più sentiti ringraziamenti.