È nato a Trani il "Biblio-Cafè Corsaro": tra i libri sempre più incontro, inclusione, accoglienza

Un nuovo traguardo ma anche un punto di partenza molto speciale per lache negli ultimi anni si è continuamente proposta come luogo di iniziative, progetti, di apertura alla cultura e alle colture, luogo dinamico e in continuo divenire: e ieri é stato pomeriggio ricco di emozioni con il taglio del nastro e l'inaugurazione ufficiale, delNon soltanto un tradizionale Caffè Letterario - che a Trani ha già un esempio accogliente e dinamico nella vicina libreria Luna di sabbia - : il Biblio-Cafè Corsaro rappresenta anche uno strumento e un'azione volta all'integrazione, essendo un luogo deputato alla promozione e all'inclusione anche lavorativa dei pazienti psichiatrici in carico al Centro di Salute Mentale della Città di Trani e dei PCTO degli studenti fragili dell'Istituto Alberghiero "Aldo Moro" di Trani. Erano presenti, oltre alla direttrice della biblioteca e al suo staffri, e tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo sogno nel luogo simbolo della cultura della città che si dimostra ancora una volta fucina di promozione culturale e crescita sociale.Tutto questo in linea con la storia e la tradizione: i caffè letterari, dalla Turchia all'Europa, erano luoghi in cui gli intellettuali si riunivano per discutere di temi attuali, come la politica o l'economia, e tematiche di valore culturale come l'arte, la letteratura, il teatro, la filosofia. Quale luogo migliore dunque della nostra storica Biblioteca?i."Siamo ufficialmente operativi. Tutti i giorni dalle 15.15 alle 19.15 Aldo & Damiano con la loro esperienza maturata in questi anni al Caffè Corsaro, sono pronti ad affrontare questa nuova avventura ed esperienza lavorativa presso il Biblio Caffè".