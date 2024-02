"Dare la vita": oggi a Luna di sabbia il libro inedito di Michela Murgia

Oggi alle 18 nella libreria Luna di sabbia Ubik a Trani sarà presentata l'opera postuma tanto attesa di Michela Murgia.Saremo in compagnia di Rosy Paparella, attivista per i diritti delle donne e di bambini e bambine.Si può essere madri di figlie e figli che si scelgono, e che a loro volta ci hanno scelte? Si può costruire una famiglia senza vincoli di sangue? La risposta è sì.La queerness familiare è ormai una realtà, e affrontarla una necessità politica, come lo è quella di un dialogo lucido e aperto sulla gestazione per altrə, un tema che mette in crisi la presunta radice dell'essere donne.Interrogarci, discutere intorno a questa radice significa sfidare il concetto di normalità e naturalità a cui siamo abituati.Michela Murgia lo ha fatto per anni, nei suoi libri e sui social, e nelle ultime settimane di vita ha raccolto i suoi pensieri per donarci questo pamphlet densissimo e prezioso, in cui ci racconta – partendo dall'esperienza personale – un altro modello di maternità, come si possa dare la vita senza generare biologicamente, come i legami d'anima possano sommarsi ai legami di sangue.Vi aspettiamo alle 18:30 in libreria per ricordare insieme il pensiero di questa grande intellettuale, attivista e scrittrice.L'associazione Wonder è un' APS nata da poco dall'incontro di un gruppo di persone, al momento cinque donne, con percorsi lavorativi diversi ma accomunate dall'esigenza di muovere interrogativi con sguardo aperto mai esaustivo e pretenzioso sui temi del nostro tempo.Wonder, infatti, vuol dire meraviglia e domandarsi.L'associazione si propone, attraverso esperienze laboratoriali e formative, dibattiti, eventi culturali e percorsi espressivi pluridisciplinari, di aprire nuove possibilità di interazione e confronto attraverso il dialogo, l'ascolto attivo e le potenzialità della parola e del corpo.Info : wonder.associazione@gmail.comIngresso liberoA cura di Wonder Associazione Culturale APS e Luna di sabbia Ubik TraniInfo : wonder.associazione@gmail.com@wonder.iltempodelledomandeTel : 353.3719227