Il Gran Concerto di Natale dell'Istituto Comprensivo RBPD per augurare pace e serenità

Il tradizionale Concerto natalizio, di dimensioni davvero importanti, ha portato in scena 60 alunni di prima, seconda e terza media dell'Orchestra dei "Percorsi ad Indirizzo Musicale" della Scuola ad Indirizzo Musicale Rbpd e 360 coristi alternatisi tra il Coro d'istituto e gli alunni delle classi quinte del "Progetto Continuità", realizzato in sinergia con i Circoli Didattici Petronelli e Beltrani.Un concerto straordinario che ha visto gli alunni esibirsi con un programma composto dai tradizionali brani natalizi, e non solo, per concludere con la magica "Marcia di Radetzky", come augurio per un meraviglioso 2025.In un'incantevole favola natalizia, piccoli grandi professionisti con tanta energia e impegno hanno suonato e cantato nei tre turni del concerto, tenutisi lunedì 16 Dicembre presso la Parrocchia di San Giuseppe.Un lavoro meticoloso svolto da tutti, a partire dagli arrangiamenti realizzati dai docenti di Strumento Musicale e dal Dipartimento di Musica al testo della narrazione a cura del Dipartimento di Lettere, a tutto il personale scolastico.Un appuntamento che si aggiunge agli altri già tenutisi quest'anno, tra i quali il 21 Novembre per la "Virgo Fidelis" in Cattedrale, il 14 Dicembre presso il Monastero di Colonna in occasione del 10° Anniversario dell'Istituto Alberghiero di Trani, il 17 Dicembre presso "Il Melograno" in occasione della tradizionale Festa degli auguri natalizi del Rotary club di Trani, ed il prossimo 20 Dicembre con il "Presepe Vivente e il Recital di Natale" dell'istituto Rbpd presso Piazza della Repubblica organizzato con il Comune di Trani e l'Assessorato alla Cultura.Un fine 2024 ricco di musica, arte e cultura per la nostra Scuola, che con determinazione, impegno e professionalità porta avanti il suo progetto formativo per garantire a tutti gli alunni pari opportunità e una istruzione di qualità.