Il piano di Protezione Civile della Città di Trani ora è digitalizzato

Il bollettino delle criticità di protezione civile

La collocazione delle aree di attesa dove recarsi in caso di calamità

I servizi sanitari presenti sul territorio comunale

Cosa fare a seconda del tipo di rischio

può conoscere cosa c'è intorno a lui nel raggio di 500 metri e spostarsi nel migliore dei modi.

La Città di Trani è dotata di un piano della protezione civile, approvato dal Consiglio Comunale nel 2023, che prevede procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità, anche quella sanitaria.Nell'ottica della prevenzione l'amministrazione comunale ed il Comando di Polizia Locale hanno inteso creare una vera Smart City.Da ora in poi, ogni cittadino con il proprio smartphone, inquadrando il QRcode (disponibile in allegato e che sarà in distribuzione nelle scuole, negli uffici comunali ed in altri punti di ritrovo) può prendere visione del piano.Cliccando sul tasto "Dettagli" sarà possibile visualizzare:Cliccando sul tasto "Area", invece, il cittadinoTutto ciò è possibile grazie all'avvenuta digitalizzazione del piano di protezione civile comunale, posta in essere dall'Amministrazione Comunale e dal Comando di Polizia Locale e operata grazie alla piattaforma TEGIS.Il piano è archiviato in cloud e costantemente consultabile ed aggiornabile